Посадовець військової частини ВВ МВС привласнив 1,5 млн грн. бюджетних коштів

Прокуратурою Південного регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері викрито факти викрадення та привласнення бюджетних грошових коштів на суму понад 1,5 млн грн. службовою особою однієї з військових частин ВВ МВС України.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Південного регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері.

Прокуратурою під час досудового розслідування кримінального провадження повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366 (службове підроблення), ч. 2 ст. 410 (викрадення військовослужбовцем іншого військового майна із зловживанням службовим становищем), ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Наразі установлено, що зазначена особа протягом 2011-2013 рр. шляхом службового підроблення систематично вчиняла викрадення та привласнення бюджетних грошових коштів, належних військовій частині. Загальна сума збитків становить понад 1,5 млн грн.

На належне підозрюваній особі майно накладено арешт.

Досудове розслідування триває.