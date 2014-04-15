На Харківщині особовий склад міліції переведений на посилений режим служби – МВС

У Харківській області особовий склад міліції переведений на посилений режим несення служби.

Як сьогодні повідомили УНІАН у Головному управлінні МВС України в Харківській області, це пов’язано з обстановкою, що склалася в Україні, а також з останніми подіями у сусідньому Донецькому регіоні.

До заходів із забезпечення надійного порядку та захисту населення залучені сили Національної гвардії України, громадських формувань та прикордонної служби.

З метою недопущення конфліктних ситуацій, особливо у прикордонних зонах, в охороні громадського порядку задіяні усі без виключення працівники територіальних підрозділів органів внутрішніх справ.

В Ізюмському районі створений оперативний штаб, який координує діяльність міліції, прикордонників, сил Національної гвардії, громадських формувань по забезпеченню належного правопорядку в районі.

У населених пунктах прикордонного з Донецькою областю Ізюмського району за порядком пильнують співробітники міськвідділів міліції, які посилено патрулюють території району спільно з військовослужбовцями Національної гвардії та громадськими загонами самооборони.

Працівники державної автомобільної інспекції здійснюють ретельний контроль на в’їзді та виїзді з міста Ізюм, перевіряють автотранспорті засоби. На півдні Ізюмщини виставлені відповідні блокпости, які цілодобово несуть службу.

«На даний час порушень громадського порядку в районі не допущено. Ситуація в прикордонних районах Харківщини повністю контролюється правоохоронними органами», - підкреслили в міліції.

Як повідомляв УНІАН, у минулі вихідні, 12-13 квітня, озброєні російські бойовики почали провокувати зіткнення на сході України і захоплювати адміністративні будівлі.

14 квітня виконуючий обов`язки президента України, голова Верховної Ради Турчинов затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня ”Про невідкладні заходи з подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України”.