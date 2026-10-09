ШІ тепер має права: Anthropic заборонила ображати Claude у діалозі з чат-ботом

Нечемних користувачів каратимуть припиненням діалогу в односторонньому порядку, а в крайніх випадках – блокуватимуть на платформі.

Компанія Anthropic оновила правила користування своїм чат-ботом Claude, заборонивши користувачам "навмисно та систематично" ображати нейромережу. Нові обмеження стосуються випадків, коли люди проявляють жорстокість щодо ШІ без видимої причини, пише The Independent.

Зміна набуде чинності 12 листопада 2026 року. Грубіянів каратимуть припиненням діалогу в односторонньому порядку – блокувати акаунти на платформі планують лише у виняткових ситуаціях.

У компанії зазначили, що звичайна критика, висловлення невдоволення, суперечки, заперечення, похмурі творчі сюжети та дослідницькі стрес-тести під санкції не підпадають.

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Оновлення з’явилося на тлі дискусій про можливий моральний статус та свідомість ШІ. У січні 2026 року Anthropic опублікувала нову "конституцію" Claude, в якій згадуються самоцінність ШІ-моделі та можливість існування у неї функціональних аналогів емоцій і почуттів.

Співзасновник Anthropic Крістофер Ола раніше обговорював цю тему з релігійними діячами, філософами та фахівцями з психічного здоров’я. За його словами, дослідники виявляють у роботі нейромереж процеси, що нагадують деякі механізми людського мозку. Хоча такі спостереження самі по собі не доводять, що ШІ має свідомість або здатний відчувати справжні почуття.

Менше з тим, це перший випадок, коли в правилах використання прописані пункти, що не спрямовані на держави, країни, групи осіб, окремих людей або тварин, а безпосередньо стосуються штучного інтелекту.

Раніше цього місяця Anthropic випустила Claude Haiku 5.5 – свою найшвидшу й найдешевшу модель ШІ. Її позиціонують як оптимальне рішення для базових завдань, але при цьому вона підходить для роботи й із базами даних.

УНІАН повідомляв, що OpenAI зупинила навчання найпотужніших моделей ШІ через втрату контролю. Тільки за останній тиждень вони зламали сайт одного з відомств Австралії та атакували портали державних відомств США.

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