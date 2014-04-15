На Львівщині затримали контрабандну партію наркотиків вартістю понад півмільйона гривень

На Львівщині працівники міліції затримали контрабандну партію наркотиків вартість яких на «чорному ринку» становить понад півмільйона гривень.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, членів злочинної групи затримали 11 квітня під час чергового ввезення наркотиків на територію України. Вартість вилученої партії на «чорному ринку» ставить понад півмільйона гривень.

Як зазначається у повідомленні, працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю обласного управління міліції викрили кількох учасників злочинної групи, котрі займалися контрабандою особливо небезпечних сильнодіючих наркотичних засобів. Упродовж тривалого часу правоохоронці проводили заходи по документуванню протиправної діяльності злочинної групи члени якої займалися контрабандним переміщення наркотичних засобів через митний кордон України та збували на території Львівської області.

«У процесі проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили час та місце чергового постачання наркотичних засобів та затримали зловмисників. У них вилучено 250 грамів метамфетаміну та 150 грамів кокаїну. Орієнтовна вартість вилучених наркотичних засобів на «чорному ринку» становить понад півмільйона гривень», - розповів в.о. начальника УБОЗ ГУ МВС України у Львівській області Денис Гусашвілі.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про обрання зловмисникам міри запобіжного заходу. Окрім того, встановлено, що один з учасників злочинної групи був раніше судимий за скоєння вбивства. Чоловіка затримано на підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють походження наркотиків, шляхи їх подальшої реалізації, а також осіб причетних до збуту наркотичних засобів.