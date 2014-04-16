У Сумах жорстоко побили редактора газети «Панорама» Положія

У Сумах жорстоко побили відомого письменника, громадського діяча та редактора суспільно-політичної газети «Панорама» Євгена Положія.

Як передає кореспондент УНІАН, про це пізно ввечері у вівторок, 15 квітня, на своїй сторінці у Фейсбук повідомила дружина журналіста Анна.

«15 квітня о 22.00 Євгена Положія жорстоко побили у власному гаражі. Він приїхав до дому, загнав машину в гараж, не встиг вийти з авто, як отримав удар по голові, його кинули на підлогу заламали руки і били, ліву руку зламали, відкритий перелом», - написала Анна Положій.

Судячи з розміщеної у Фейсбук фотографії, в Євгена сильно розбите обличчя.

Трохи згодом громадський активіст Олександр Такул також у ФБ написав, що Положій перебуває в центральній міській лікарні з відкритим переломом руки і численними забоями. За словами Такула, нападників було двоє, діяли вони професійно і швидко, руку ламали навмисно. Станом на 23.30 Положія відвезли в операційну.

Тим часом начальник Сектору у зв’язках із громадськістю УМВС України в Сумській області Ельвіра Біганова вночі повідомила кореспондента УНІАН, що на місце події виїздили керівники обласного управління та міського відділку міліції, оперативно-пошукова група та кінологи із собаками.

«Відомості про побиття журналіста внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Вирішується питання про порушення кримінального провадження. Резонансну справу на особистий контроль узяв начальник УМВС України в Сумській області Анатолій Річкаль», - відзначила Біганова.

Як повідомляв УНІАН, Положій неодноразово гостро виступав проти режиму екс-президента України Віктора Януковича, Партії регіонів, місцевої влади, в тому числі під час багатьох народних віче з листопада 2013 року по березень 2014 р.

21 січня в Сумах журналісти підписали заяву щодо своєї незгоди із законами, ухвалених Верховною Радою України 16 січня, та разом із громадськими активістами пікетували облдержадміністрацію. Після цього Положій, який був одним із ініціаторів акції протесту, запропонував колегам не писати матеріали про Партію регіонів, обласну державну адміністрацію й обласне УМВС. 27 січня на сайті Сумського осередку Партії регіонів було опубліковано заяву, в якій ПР зарахувала до опозиціонерів та екстремістів кілька мешканців міста Суми, першим серед яких було назване прізвище Положія. У заяві «регіонали» попереджали «екстремістів» про відповідальність перед законом. Положій заявив, що через погрози, які регулярно отримує, вже тиждень переховує сім’ю.