Правозахисник констатує наявність в Україні політичних в’язнів

Керівник Харківської правозахисної групи Євген Захаров констатує, що в Україні на сьогодні залишаються політичні в’язні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Захаров повідомив під час прес-конференції.

«На сьогодні в Україні залишаються політичні в’язні в колоніях, які мають терміни покарання у справах, які є фактично політично мотивованими, у нас в щорічній доповіді правозахисних організацій «Права людини в Україні 2013» є розділ, який містить перелік таких людей», - зазначив він.

«На превеликий жаль нова адміністрація не звернула увагу на ті переліки, які були в колишніх звітах і була звільнена тільки екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, відома постанова ВР, яку потім переробили в закон про так звану індивідуальну амністію, вона стосувалася людей, більшість з яких насправді не є політв’язнями, а справжні політв’язні залишилися за гратами і це є серйозною проблемою», - вважає експерт.

Для прикладу того, що в українських колоніях залишаються політичні в’язні відомий правозахисник навів «справу китайських шпигунів, йдеться про професора Володимира Чумакова, який є лауреатом численних премій, доктор технічних наук і два молодих інженери, проти яких порушили кримінальну справу за звинуваченням у зраді Батьківщини у формі шпигунства на користь Китаю», - зазначив він.

«Чумаков опрацював електромагнітний прискорювач мас, відомий як «гармата Гауса», він видав монографію на цю тему, де узагальнив ці дослідження, які відомі у відкритому друку і навіть читав курс своїм студентам з цього приводу. Цю монографію один з його студентів Олексій Чечотка записав на свою флешку, а в них була фірма, яка працювала в Китаї і робила двигун, не пов`язаний з цим прискорювачем. На них написали донос, що вони передають важливу інформацію, СБУ за це вхопилося, хлопці знаходяться більше двох років в СІЗО», - розповів Захаров.

Він зауважив, що «з Президії НАН України, куди зверталися за консультацією особисто Володимиром Горбуліним, який є фахівцем в цих питаннях, він написав листа до суду, щоб залишили людей у спокої, оскільки всі ці дослідження не мають жодного відношення до України».

Також Захаров анонсував завтра, 17 квітня презентацію доповіді «Права людини в Україні 2013» у великому конференц-залі НАН України з 10.00 до 17.00.