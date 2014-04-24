Турчинов здійснив ряд кадрових змін в СБУ

В.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов своїм указом призначив начальником Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України Олександра Радецького. Текст указу, розміщений на президентському сайті. Також Турчинов звільнив з посади начальника Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення СБУ Віктора Сорокіна, призначивши на цю посаду Андрія Бутчака. Ще одним указом Турчинов звільнив з посади начальника Управління СБУ в Чернівецькій області Юрія Кіцула.

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