На посаду керівника міліції Київщини призначено брата першого заступника в.о.генпрокурора Голомши

На посаду начальника ГУ МВС України в Київській області наказом міністра внутрішніх справ України призначено брата першого заступника в.о.генпрокурора України Миколи Голомши Ярослава Голомшу.

Про це УНІАН повідомили в главку міліції Київщини, зауваживши, що відповідний відомчий документ в МВС було підписано очільником відомства Арсеном Аваковим у п’ятницю.

Як зазначили в міліції, Голомша у 2010 році обіймав посаду начальника УМВС в Рівненській області.