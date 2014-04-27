На посаду керівника міліції Київщини призначено брата першого заступника в.о.генпрокурора Голомши
10:43, 27 квітня 2014Кримінал
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На посаду начальника ГУ МВС України в Київській області наказом міністра внутрішніх справ України призначено брата першого заступника в.о.генпрокурора України Миколи Голомши Ярослава Голомшу.
Про це УНІАН повідомили в главку міліції Київщини, зауваживши, що відповідний відомчий документ в МВС було підписано очільником відомства Арсеном Аваковим у п’ятницю.
Як зазначили в міліції, Голомша у 2010 році обіймав посаду начальника УМВС в Рівненській області.
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