Прокуратура перевіряє інформацію про викрадання командира спецпідрозділу міліції «Темур»

Прокуратура Жовтневого району Луганська перевіряє інформацію про викрадання озброєними бойовиками командира спецпідрозділу міліції «Темур» Темура Юлдашева.

Про це УНІАН повідомляє прес-служба прокуратури Луганської області.

За інформацією правоохоронців, процесуальне керівництво здійснюється у кримінальному провадженні, розпочатому за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадання людини).

«Вказане кримінальне провадження було розпочато за поширеною у мережі Інтернет інформацією про те, що 28 квітня у місті Щастя Жовтневого району міста Луганська невстановлені особи незаконно позбавили волі Темура Юлдашева - організатора батальйону МВС по боротьбі з сепаратизмом «Темур»», - повідомляють у прокуратурі.

Зараз виконуються необхідні першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення усіх обставин вказаних подій і місцезнаходження Юлдашева.

Хід досудового розслідування перебуває на контролі прокуратури Луганська.

Як повідомляв УНІАН, у Луганську у захопленій озброєними особами будівлі СБУ у заручниках перебуває командир спеціального підрозділу міліції «Темур» Темур Юлдашев. Підрозділ «Темур» створено нещодавно у структурі МВС на базі громадського формування для відповіді російським диверсантам.