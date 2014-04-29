Жителі Криму продовжують виїжджати за кордон через побоювання переслідувань - протягом минулої доби ще три кримські сім`ї виїхали до Польщі з метою подальшого отримання статусу біженців.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України, 12 громадян України, з яких 6 дітей, та один іноземець перетнули українсько-польський кордон у пункті пропуску «Шегині», що на Львівщині. Вони заявили про бажання отримати статус біженців у Польщі.

Батьки повідомили прикордонникам Мостиського загону, що через погрози помсти та переслідувань від проросійськи налаштованих громадян, вони були змушені залишити власні домівки та шукати притулку у сусідній країні. Більшість подорожуючих проживали в м. Сімферополь. Також разом зі своєю сім`єю, дружиною та чотирма дітьми, слідував батько, громадянин Єгипту, який постійно проживає в Україні.

Після вирішення формальностей з польськими колегами, прикордонники забезпечили оформлення та пропуск громадян, які шукають притулку.