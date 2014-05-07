У Слов`янську загинув паламар Києво-Печерської лаври, який командував загоном бойовиків - ЗМІ

Командир загону проросійських бойовиків Сергій Журиков, відомий під позивним ”Ромашка”, загинув 2 травня в ході антитерористичної операції українських правоохоронців у Слов`янську Донецької області, повідомляє ”Релігія в Україні”.

«У снайперській дуелі загинув командир підрозділу народного ополчення Слов`янська, Журиков Сергій Миколайович, 1980 року народження, уродженець Севастополя, житель Києва, парашутист-спортсмен, який зробив понад 1500 стрибків, і професійний фотограф, який до перевороту служив паламарем Києво-Печерської лаври», - сказано в повідомленні терористів, розповсюдженому в Слов`янську.

За даними першого секретаря Комуністичної партії Слов`янська Анатолія Хмелевого, на прохання матері Журиков буде похований у Сумській області, де вона проживає.

Раніше повідомлялося про регулярні випадки, коли священики УПЦ «піднімали бойовий дух» озброєних бойовиків Слов`янська. Тим часом Патріарх Кирило закликав своє духівництво не виходити за рамки ”божественного мандата” в Україні.