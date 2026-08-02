Вибух у ресторані в Москві: ціллю був головком ВКС Росії, причетний до різанини в Бучі

Чайко святкував у ресторані свій день народження.

Ціллю вибуху в елітному ресторані Balzi Rossi в центрі Москви міг бути головнокомандувач Повітряно-космічних сил РФ Олександр Чайко, якого в Україні судять за військові злочини. На початку війни він командував військами, які брали участь у бучанській різанині, а головкомандувачем його призначили в травні цього року.

Вибух у ресторані стався ввечері першого серпня. За даними російського МВС, внаслідок вибуху 3 людини загинули та понад 20 отримали поранення.

Про те, що вибух у ресторані був спрямований проти Чайка, повідомляють Z-блогер Кирило Федоров та блог "Записки ветерана".

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Крім того, проросійський блогер Анатолій Шарій опублікував відео зі святкування. На ньому видно зал ресторану, на стіні якого розміщено банер "Олександру – 55 років". 27 червня головний командувач Повітряно-космічних сил Олександр Чайко відзначив 55-річчя.

Крім того, Telegram-канал ВЧК-ОГПУ повідомив, що серед гостей заходу була людина, яка навчалася разом із Чайко в Загальновійськовій академії Збройних сил РФ.

"Один із співрозмовників розповів, що Чайко не відзначав призначення на посаду головнокомандувача ВКС, яке відбулося в травні, і планував зробити це одночасно зі святкуванням ювілею – 27 липня йому виповнилося 55 років. Серед гостей заходу, за нашими даними, була група високопоставлених співробітників ФСБ РФ, чиновників, депутатів, генералів Міноборони тощо", – пише канал.

Видання "Комерсант" з посиланням на джерела пише, що вечірку в ресторані ретельно охороняли. Бомбу до ресторану могла принести жінка, яка загинула під час вибуху, яку охоронець не впустив до ресторану. За попередньою версією, жінка, найімовірніше, не знала про вміст посилки, вона стверджувала, що всередині – подарунок.

Бомбу підірвали дистанційно. Потужність вибухівки дорівнювала кілограму тротилу, а сам пристрій був наповнений металевими кульками. У результаті вибуху загинула жінка з бомбою, охоронець, який не впустив її, а також ще один відвідувач ресторану. Ще щонайменше 21 людина постраждала.

Поки що точно невідомо, чи постраждав Чайко. Деякі ЗМІ пишуть, що він живий: нібито прочитав надіслане йому повідомлення в Telegram.

Ліквідація російських генералів

У 2024 році внаслідок вибуху в Москві загинув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ, генерал-лейтенант Ігор Кирилов.

Кирилова ліквідувала Служба безпеки України. Самокат із вибухівкою підірвали, коли Кирилов із помічником заходили у під’їзд будинку на Рязанському проспекті в Москві.

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