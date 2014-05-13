У Кременчуці міліція затримала чоловіка, який повідомив про підготовку теракту

У Кременчуці (Полтавська обл.) міліція 12 травня затримала чоловіка, який повідомив про нібито підготовку теракту.

Про це УНІАН повідомив заступник начальника міського відділу міліції Віктор Литвинюк.

За його словами, 11 травня чоловік зателефонував із мобільного на номер Служби екстреної допомоги «112» і заявив, що в Кременчуці буде здійснений теракт, і одразу ж кинув слухавку, а потім відключив телефон.

“12 травня 44-річного «терориста» вже затримали правоохоронці. Ми з ним поспілкувалися. Виглядає неадекватним, хоча довідки про те, що він неадекватний, у нього немає. Плаче, говорить, що більше не буде, що пожартував”, - сказав Литвинюк.

Він також повідомив, що міліція почала кримінальне провадження за фактом хуліганства.