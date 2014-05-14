ДАІ радить водіям бути особливо уважними на дорогах через сильні дощі

Державтоінспекція України радить водіям бути особливо уважними на дорогах через погіршення погоди у найближчі дві доби.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

У Державтоінспекції нагадали, що за даними синоптиків, увечері, 14 травня, в Карпатах, 15-16 травня у західних, Житомирській, Вінницькій областях очікуються сильні дощі, 15 травня в карпатському регіоні дуже сильні дощі. На решті території короткочасні грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Державтоінспекція України нагадує водіям, що за таких погодних умов потрібно бути особливо уважними та обережним під час руху, неухильно дотримуватися вимог Правил дорожнього руху.

«Пам’ятайте, що у дуже сильний дощ краще зупинитися та перечекати негоду. При зупинці обов’язково включайте аварійну світлову сигналізацію», - зазначає ДАІ, звертаючись до водіїв.

У дощ, а особливо з настанням сутінок, водіям і пішоходам ДАІ рекомендує обов`язково виділити себе на дорозі: «Водії повинні завчасно увімкнути на своїх автомобілях габаритні вогні, ближнє світло фар або протитуманні фари, а пішоходи - по можливості використовувати світлий одяг і світлоповертаючі елементи, що дасть змогу водіям завчасно побачити їх на дорозі та відповідно зреагувати».