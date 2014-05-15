ВР не підтримала законопроект про запровадження персональних нагрудних знаків для працівників МВС
Верховна Рада не підтримала законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо ідентифікації працівників органів внутрішніх справ та присутності спеціальних підрозділів міліції, внутрішніх військ на мирних зібраннях) (№3048).
Як передає кореспондент УНІАН, раніше було вирішено, що на вечірньому засіданні депутати за законопроекти не голосуватимуть, а лише розглядатимуть їх.
Водночас коли дійшла черга до відповідного законопроекту, виявилося, що у сесійній залі немає ні доповідача з цього питання - народного депутата від “Батьківщини” Геннадія Москаля, ні заступника голови Комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, депутата від «УДАРу» Миколи Паламарчука.
З огляду на це голова ВР Олександр Турчинов вирішив все ж поставити цей законопроект на голосування для прийняття його за основу без жодного розгляду.
Так, за законопроект проголосували лише 98 народних депутатів із 185 присутніх у сесійній залі.
Турчинов звернувся до депутатів, які є авторами і доповідачами по законопроектам, із закликом поважати парламент. “Ваш закон ставиться на розгляд - будь ласка, приходьте і доповідайте хоча б. Уже емоцій не вистачає для того, щоб коментувати таке ставлення до парламентської діяльності”, - наголосив спікер.
Відхиленим законопроектом пропонувалося зобов`язати працівників органів внутрішніх справ рядового і начальницького складу носити нагрудні знаки (жетони) одночасно із встановленням адміністративної відповідальності за відсутність нагрудного знаку на форменому одязі, його пошкодження, приховування працівником органу внутрішніх справ чи перешкоджання ідентифікації його особи в будь-який інший спосіб.
Законопроектом також пропонувалося унеможливити присутність спеціальних підрозділів міліції та внутрішніх війсь під час проведення зборів, мітингів, вуличних походів, демонстрацій та інших мирних зібрань.