На Тернопільщині почали залучати власників вогнепальної зброї до охорони виборчих дільниць

На Тернопільщині до охорони виборчих дільниць правоохоронці почали залучати власників вогнепальної зброї.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив начальник обласного управління міліції Василь Облещук.

«У нас в області є 12 тисяч власників вогнепальної зброї. Прийнято рішення, що ці люди чергуватимуть спільно з міліціонерами, оскільки є ризик порушень щодо дільниць і комісій. Чергування проводитиметься на території, прилеглій до дільниці»,– повідомив Облещук.

За його даними, для забезпечення порядку та охорони виборчої документації також долучаться представники громадських формувань, зокрема «Самооборони» та «Автомайдану».

Загалом під час президентських виборів на Тернопільщині буде діяти 1 тис. 183 дільниці. Для забезпечення правопорядку в день виборів, 25 травня, буде залучено 2,3 тис. працівників міліції, з них 1 тис. 306 працюватимуть безпосередньо на дільницях.

Безпеку руху 25 травня забезпечуватимуть 106 працівників ДАІ.