Вишиті картини, ікони, предмети інтер’єру представлять у Севастополі

4 березня у Севастополі (у Балаклавському центрі культури і дозвілля) вперше в Криму відкриється виставка ручної вишивки з етнографічних збірок ХІХ - початку ХХ століття.

Як передає кореспондент УНІАН, на виставці рукоділля з різних міст Криму і України під назвою „Вишивка: традиції та сучасність” будуть представлені рушники, скатертини, серветки тощо - в основному з приватних колекцій і сімейних реліквій. Крім того, експонуватимуться вишиті картини, ікони, предмети інтер’єру та одягу.

Окрім української вишивки на виставці буде представлено творчість російського, білоруського, кримськотатарського, вірменського, німецького, грецького рукоділля.

Куратором виставки є член Національної спілки художників України Наталя МУРАВСЬКА, яка у рамках заходу представить частину і своєї етнографічної колекції „Мистецтво української народної вишивки”.