АМКУ припинило антиконкурентні дії з боку Балаклавської РДА
15:00, 01 березня 2008Крым
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Повідомлення прес-служби
Севастопольське міське відділення Антимонопольного комітету України (АМКУ) припинило антиконкурентні дії з боку Балаклавської райдержадміністрації Севастополя.
Повідомляє прес-служба АМКУ.
За інформацією РДА, на виконання рекомендацій відділення АМКУ орган влади припинив надавати окремим суб`єктам господарювання – юридичним особам – письмові вказівки про необхідність надання містобудівної документації, виконаної лише вказаним у листі підприємством.
А також — під час розгляду земельних питань Балаклавська РДА припинила надавати окремим юридичним особам письмові погодження (висновки) за умови виконання чи придбання окремих товарів або послуг.
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