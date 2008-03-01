АМКУ припинило антиконкурентні дії з боку Балаклавської РДА

Севастопольське міське відділення Антимонопольного комітету України (АМКУ) припинило антиконкурентні дії з боку Балаклавської райдержадміністрації Севастополя.

Повідомляє прес-служба АМКУ.

За інформацією РДА, на виконання рекомендацій відділення АМКУ орган влади припинив надавати окремим суб`єктам господарювання – юридичним особам – письмові вказівки про необхідність надання містобудівної документації, виконаної лише вказаним у листі підприємством.

А також — під час розгляду земельних питань Балаклавська РДА припинила надавати окремим юридичним особам письмові погодження (висновки) за умови виконання чи придбання окремих товарів або послуг.