Сьогодні розпочинається Масниця - останній тиждень перед початком Великого посту.

Масниця - стародавнє слов`янське свято, що дісталося нам в спадок від язичницької культури. Це - веселі проводи зими і очікування весняного оновлення природи.

Навіть млинці, неодмінний атрибут масниці, мали ритуальне значення: круглі, рум`яні, гарячі, вони являли собою символ сонця, яке все яскравіше розгоралося, подовжуючи дні.

Можливо, млинці були і частиною поминального обряду, оскільки Масниці передував «батьківський день», коли слов`яни поклонялися душам покійних предків.

В понеділок, 3 березня, Масницю зустрічатимуть - перший день так і називається - "зустріч". Вівторок, 4 березня, - російською називають "заигрыши". Середа - "ласунка" (рос. - "лакомка") традиційно вважається, що цього дня їсти можна, скільки побажаєш, без обмежень. Четвер - "широка масниця", з гуляннями і навіть кулачними боями на вулицях. П`ятниця - "тещині млинці " (рос. - "тещины блины"), маються на увазі пригощання, випечене для тещі. Субота - "золовкіни посиденьки" (рос. - "золовкины посиделки").