«Газпром» скоротив постачання газу в Україну на 35%

"Газпром" скоротив постачання газу в Україну ще на 10% - до 46 млн. кубометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив начальник Управління по зв`язках з громадськістю НАК «Нафтогаз України» Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ.

«Сьогодні о 9.35 «Укртрансгаз» одержав офіційну телефонограму стосовно скорочення обсягів постачань газу від «Газпрому» на 25% від добових обсягів, що становить 38 млн. кубометрів. На даний момент одержана ще одна телефонограма із збільшенням обмеження постачань ще на 10% - до 46 млн. кубометрів», - сказав він.

За словами В.ЗЕМЛЯНСЬКОГО, незважаючи на обмеження. на сьогодні газотранспортна система працює в штатному режимі, всі споживачі України забезпечуються газом, а також забезпечується транзит газу. Він висловив переконання, що незабаром ситуація буде вирішена.

Як зазначив В.ЗЕМЛЯНСЬКИЙ, таке обмеження на сьогодні «не критичне», оскільки обсяги споживання газу становлять щодоби в середньому 150 млн. кубометрів, а з урахуванням теплої погоди менше.