Біля Ялти дельфіни влаштували парубочий вечір

Усе чорноморські афаліни збираються там щорічно в лютому-березні.

Це відбувається тільки в Чорному морі і лише раз на рік. В кінці зими - початку весни всі афаліни, що живуть в Чорному морі, влаштовують справжню тусовку.

Точка проведення «дельфінового фестивалю» залишається незмінною: ділянка кримського побережжя від Ялти до Севастополя, між мисами Сарич і Фіолент. Місцеві жителі давно перестали дивуватися що відбувається і жартують, що афаліни компенсують їм взимку відсутність курортників.

"У даний квадрат приходить частина азовської хамси, а останніми роками почала припливати на зимівлю чорноморська ставрида. Попадається і кефаль, - говорить голова міжнародної громадської організації «Чорноморський радий з морським ссавцем» Олексій Біркун. - Умови цілком сприятливі для всіх видів дельфінів, але стягуються чомусь тільки афаліни. Азовки і белобочки бувають лише транзитом".

Директор лабораторії Брема - координаційного центру Української мережі моніторингу збереження китоподібних - Сергій Крівохижін вважає, що справа не в кормі. Адже існують і інші сприятливі місця в Чорному морі (наприклад, у берегів Грузії - в її південній частині), але афаліни туди не пливуть. Є таке припущення: їх зимове скупчення у кримських берегів - свого роду грандіозний "парубочий вечір" для самців, а для самок - зимовий курорт, де просто знайти кавалера. Також під час «оглядин» тварини легко переходять з рідного стада в інше, тоді як в звичайних умовах новачкові довелося б довго завойовувати авторитет, щоб його прийняла нова сім`я.

"Все це надзвичайно виправдано метою, щоб кожне співтовариство не перетворювалося на замкнуту систему, щоб не відбувалося близькоспорідненого схрещування, що приводить до звироднілості, - пояснює Олексій Біркун. - Сама природа поклопоталася про генетичне благополуччя популяції чорноморських дельфінів".

***У Чорному морі мешкають 3 види дельфінів: афаліни, белобочки і азовки. Найбільший з них (2 - 3 метри в довжину) - афаліна. Це найвідоміший представник свого роду - «зірка» океанаріумів. Відрізняється інтелектуальними і артистичними здібностями.

Комсомольска правда в Україні