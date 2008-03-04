Пастори Аделаджі просять Ющенка та Тимошенко заборонити фільм ”Сафо”

Пастори церкви «Посольство Боже» закликають Президента Віктора Ющенка заборонити показ у кінотеатрах та розповсюдження на дисках фільму «Сафо. Кохання без меж». Про це сьогодні під час прес-конференції заявили пастори церкви, передаєproUA.

«Ми зібрали підписи. Ми зібрали більше 20 тисяч підписів за тиждень. Це тільки Київ», - зазначив пастор Армян Мовсісян. За його словами, пастори також звернулися до прем’єр-міністра Юлії Тимошенко із закликом юридично «зберегти суспільство від розкладання».

«Любов до жінки – буває, але навіщо це нав’язувати країні?», - додав присутній на прес-конференції пастор церкви Сандей Аделаджа. Учасники прес-конференції наголосили, що виступають проти того, аби така ідеологія нав’язувалася суспільству.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня в кінотеатрах України стартує показ фільму «Сафо», який восени 2007 року знімали в Криму. На створення фільму «Сафо» Роберта КРОМБІ надихнуло те, що залишилося від творів старогрецької поетеси Сафо з острова Лесбос.

Події фільму розгортаються в 1926 році на острові Лесбос. «Сафо» - це фільм про любовний трикутник між подружжям американських молодожонів Сафо і Філом, які приїхали на острів у медовий місяць, і дочкою російського археолога Хеленою.

У головних ролях знімаються молоді актори Авалон БЕРРІ, Тодд СОЛЕЙ і Людмила ШИРЯЄВА, а також відомий український актор Богдан СТУПКА. Автор сценарію і режисер фільму – Р.КРОМБІ, продюсер - Артур НОВІКОВ. Картина «Сафо» була знята в Криму новою українською кіностудією «Ялта-Фільм».

«Ми показали кохання як воно є. Це історія про кохання, що не вітається суспільством», – сказав продюсер картини А.НОВІКОВ.

Картина вийде в трьох мовних версіях - російською, українською та англійською мовами.

Фото студії «Ялта-Фільм»