Кримські керівники сподіваються, що Медведєв побудує успішну Росію

Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим Анатолій ГРИЦЕНКО і голова Ради міністрів автономії Віктор ПЛАКІДА направили привітання на адресу Дмитра МЕДВЕДЄВА у зв`язку з його обранням Президентом Російської Федерації.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар кримського спікера Алла ГОРЄВА.

В урядовій телеграмі керівники Криму висловили надію, що дружні відносини між АРК і регіонами РФ будуть ”і надалі зміцнюватися”, а партнерські відносини, що ”склалися, плідно розвиватися на користь російського і українського народів”.

Голови ВР і Радміну АРК від імені депутатського корпусу і уряду кримської автономії побажали Д.МЕДВЕДЄВУ ”значних успіхів у будівництві незалежної і успішної держави”, а також ”звершень заради процвітання дружнього російського народу”.