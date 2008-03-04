Газпром перекрив ще 25% газу Україні

ВАТ "Газпром" скоротив о 20.00 за московським часом ще на 25% поставки газу до України. Про це заявив офіційний представник ВАТ "Газпром" Сергій КУПРІЯНОВ, передає ПРАЙМ-ТАСС.

"Газпром" скоротив поставки газу до України на контрольно-вимірювальній станції "Суджа" на 27 млн. куб м газу на добу і на газовимірювальній станції "Валуйки" на 8 млн. куб м газу на добу», - заявив С.КУПРІЯНОВ.

Як зазначив С.КУПРІЯНОВ, рішення про скорочення поставок газу до України ще на 25% було прийнято у зв`язку з тим, що переговори з українською стороною щодо поставок російського газу так і не було відновлено. Єдиною відповіддю був прес-реліз "Нафтогаз України", що заявляє про можливість адекватних заходів відносно транзиту російського газу до Європи через територію України.

При цьому офіційний представник "Газпрому" зазначив, що поставки газу європейським споживачам здійснюються в повному обсягу з боку "Газпрому".

Якщо українська сторона не повернеться за стіл переговорів завтра, то "Газпром" не виключає ще одного скорочення постачань газу на Україну, заявив С.КУПРІЯНОВ.

Як повідомляв УНІАН, вранці 3 березня «Газпром» скоротив поставки газу до України на 25% через невирішені проблеми із заборгованістю «Нафтогазу України» за газ, спожитий в листопаді-грудні 2007 року, і відсутністю умов поставок в 2008 році. Пізніше начальник Управління зв`язків з громадськістю НАК «Нафтогаз України» Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ повідомив, що «Газпром» скоротив поставки газу до України ще на 10% - до 46 млн. кубометрів.