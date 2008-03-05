За 2 місяці 2008 року податкові надходження в Криму склали понад півмільярда грівень.

За оперативними даними за січень – лютий 2008 року Державною податковою адміністрацією в Автономній Республіці Крим зібрано до Звідного бюджету 575,7 млн. грн. Це на 185,5 млн. грн. або на 47,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє прес-служба ДПА в Криму.

До Державного бюджету України поступило 279,2 млн. грн. Додатково зібрано 96,0 млн. грн., темп зростання до відповідного періоду 2007 року склав 152,4%.

До місцевих бюджетів міст і районів автономії зібрано 296,5 млн. грн., що на 89,5 млн. грн., або на 43,3% перевищує показник минулого року.