Понад 200 га землі захоплено в Севастополі за останні два роки

У Севастополі за останні майже два роки незаконно захоплено близько 99 га землі сільськогосподарського призначення і приблизно 119 га земель житлової і суспільної забудови.

Як повідомив в інтерв`ю інтернет-виданню «Новий Севастополь» начальник Головного управління земельних ресурсів у місті Севастополі Ігор СИЗОВ, планові перевірки, проведені робочою групою з обробки і комплексного вирішення питань реалізації державної політики у сфері раціонального використання та охорони земель, виявили порушення земельного законодавства на землях сільськогосподарського призначення в 588 випадках із 623, зокрема, незаконне захоплення землі склало близько 99 га.

Також, за інформацією І.СИЗОВА, перевірками виявлені факти самовільного захоплення земель житлової і суспільної забудови загальною площею приблизно 119 га - 574 порушень, - що складає 45,7% від загальної кількості порушень земельного законодавства. Як додав І.СИЗОВ, самовільне захоплення земельних ділянок у більшості випадків здійснюється фізичними і юридичними особами під гаражі, складування будматеріалів, садові та городні ділянки, об`єкти торгівлі.

За результатами перевірок вжито різних заходів реагування, зокрема, винесені постанови про притягання до адміністративної відповідальності з накладенням штрафів на загальну суму понад 88 тис. грн., сказав І.СИЗОВ.

Начальник головного управління також повідомив, що виявлені різні порушення земельного законодавства під час більшості перевірок земель рекреаційного призначення, історико-культурного призначення, лісового фонду, водного фонду, промисловості і транспорту. За всіма виявленими фактами вжиті необхідні заходи реагування, частина справ направлена в прокуратуру, повідомив І.СИЗОВ.

За 2007 рік в органи прокуратури направлено 261 адміністративний матеріал для вжиття заходів прокурорського реагування, з них за фактами самовільного захоплення земельних ділянок - 152 матеріали.