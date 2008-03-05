У Криму продовжує зростати чисельна перевага жінок над чоловіками

В Автономній Республіці Крим продовжує зростати чисельна перевага жінок над чоловіками.

На 1000 кримчанок на сьогодні припадає тільки 844 кримчани, причому в місті це співвідношення нижче, ніж у сільській місцевості, повідомили УНІАН у Головному управлінні статистики в Криму.

Всього на півострові проживає понад мільйон жінок (усього в Криму понад 1,9 млн. жителів – УНІАН).

«Середній вік жінок склав 42 роки, він на 5 років вище середнього віку чоловіків», - йдеться в повідомленні.

Середня тривалість життя кримчанок склала 74 роки, вона на 12 років перевищила середню тривалість життя чоловіків-кримчан.

Управління статистики Криму також повідомляє, що на півострові зареєстровано 74 довгожительки віком 100 років і старше.

Як повідомляв УНІАН, у 2007 році на 1000 кримчанок припадало 846 кримчан.