Зібрано 75 тис. каменів для Джума Джамі

За три тижні проведення акції «Від кожного мусульманина – по одному каменю» на місці в Сімферополі, де кримські татари хочуть побудувати Соборну мечеть, зібрано 75,5 тис. каменів.

Про це УНІАН повідомили в штабі мирної акції кримських татар - інформаційного пікету на місці майбутнього будівництва Джума Джамі (Соборної мечеті).

Крім того, надходять грошові пожертвування до фонду акції. За три тижні (12 лютого - 4 березня) надійшло 135,5 тис. грн. пожертв.

«Немало кримських татар наполягають на включенні в списки прізвищ своїх близьких, які не дожили до сьогоднішнього дня, і вносять за них пожертви. Цей крок здійснюється ними з одночасним читанням молитви на згадку про покійних», - зазначили в штабі акції.

На підтримку акції виступають і вносять свої пожертви також представники різних національностей і віросповідань: українці, росіяни, білоруси, французи, німці, запевняють організатори акції.

Колективними учасниками акції виступили члени національно-культурних товариств волзьких татар і азербайджанців, що внесли від імені своєї кримської діаспори будівельні камені. Свій внесок роблять студенти кримських вузів – громадяни мусульманських країн», - повідомили в штабі.

Штаб інформаційного пікету на місці майбутнього будівництва Соборної мечеті планує продовжувати прийом пожертв за принципом «від кожного мусульманина – по одному будівельному каменю» до 31 березня включно.

Як повідомляв УНІАН, питання про виділення ділянки під будівництво Соборної мечеті в Сімферополі не вирішується впродовж багатьох років.

10 січня 2008 року на сесії міськради було ухвалено рішення виділити під мечеть ділянку на вулиці Луговій, 6 замість ділянки на вулиці Ялтинській, 22, як планувалося раніше. Духовне управління мусульман Криму (ДУМК) висловило обурення з цього приводу і звернулося до суду, а прокуратура Криму винесла протест на рішення міськради.

12 лютого на вулиці Ялтинській почалася акція ”від кожного мусульманина – по одному каменю”. У міськраді Сімферополя назвали акцію кримських татар несанкціонованою, заявивши, що фактично проходить захоплення землі.

15 лютого Господарський суд АРК зобов`язав міськраду в десятиденний термін укласти з ДУМК договір оренди ділянки площею 2,7 га по вулиці Ялтинській, 22 для будівництва мечеті.

28 лютого міськрада ухвалила рішення «на прохання жителів» і на підставі колективного звернення ряду установ визнати лісопарковою зоною ділянку землі по вулиці Ялтинській, 22 і прилеглу до неї територію. Міськрада, задовольнивши протест прокуратури, скасувала рішення про виділення ділянки землі під мечеть по вулиці Лугова, 6 (оскільки мусульмани не просили владу виділити їм цю землю). При цьому міськрада порекомендувала ДУМК подати заявку на отримання землі по вулиці Луговій, 6 для будівництва мечеті.

Перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефат ЧУБАРОВ вимагає порушити кримінальну справу щодо посадовців і депутатів міськради.