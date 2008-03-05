Програму зайнятості населення до 2009 року схвалив уряд Криму
17:51, 05 березня 2008Крым
0 0
Хочуть щорічно створювати 36 тис. місць
Рада міністрів АРК схвалила Програму зайнятості населення на 2008-2009 роки.
Метою цього документа є забезпечення необхідних економічних і організаційних умов для підвищення економічної активності населення, зростання зайнятості, повідомляє прес-служба Раду міністрів АРК.
Проект програми передбачає, щорічно створюватиметься 35,5-35,9 тисяч нових робочих місць.
Рівень безробіття людей працездатного віку буде понижений з 5,2 до 4,8% від загального числа економічно активного населення.
Члени уряду схвалили проект програми, вона буде представлена на затвердження Верховної Ради АРК.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter