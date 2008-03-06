Грач вимагає від Тимошенко та Семенюк навести лад у кримському санаторії

Народний депутат України, лідер комуністів Криму Леонід ГРАЧ вимагає навести лад у кримському санаторії «Долоси», який «єдиний не тільки в Україні, але й у світовій практиці поєднує лікування хворих на туберкульоз і цукровий діабет».

Про це йдеться у депутатських зверненнях Л.ГРАЧА до голови Кабміну Юлії ТИМОШЕНКО, голови Фонду державного майна Валентіни СЕМЕНЮК, міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА та Генпрокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА.

Так, зокрема, у зверненні до Ю.ТИМОШЕНКО депутат зазначає, що санаторію «Долоси» заважають розвиватися земельні проблеми. За даними депутата, у санаторію було незаконно вилучено лікувальний корпус. «Масандрівська селищна рада, на території якої розташований санаторій «Долоси», виділила «інвесторам», а саме ТОВ «Мірідіан» та ТОВ «Атлас» майже 2 гектари заповідної землі, яка державним актом про постійне користування віднесена до земель оздоровчого призначення. Адміністрація санаторію не може самостійно вирішити питання про повернення цих ділянок. При цьому ТОВ «Мірідіан» та ТОВ «Атлас» ні як орендарі, ні як інвестори, взяті на себе зобов`язання не виконують. До того ж Фонд державного майна Автономної Республіки Крим незаконно передав в оренду ТОВ «Мірідіан» лікувальний корпус, процес повернення якого до санаторного комплексу гальмують державні органи», - йдеться у зверненні.

Крім того, за даними Л.ГРАЧА, санаторію заважає розвиватися недостатнє фінансування з державного бюджету. «Незаконне відчуження землі не єдине, що заважає виконувати санаторію «Долоси» програму лікування та реабілітації населення України. Фінансування з державного бюджету надходить тільки на поточні витрати, без виділення коштів на придбання основних фондів і тому санаторій не має можливості придбати медичне та інше обладнання, провести капітальний ремонт як лікувальних корпусів, так і систем опалювання, каналізації та ін.», - відзначає Л.ГРАЧ.

За його словами, депутатське звернення з даного питання на адресу Президента України «закінчилось справжньою відпискою». Відповідь надійшла від заступника Міністра охорони здоров’я України – З. М. Митника, від того самого Міністерства, чия діяльність, а точніше – бездіяльність і довела санаторій «Долоси» до вкрай скрутного становища», - говорить Л.ГРАЧ. Тому він просить Ю.ТИМОШЕНКО особисто розглянути депутатське звернення по суті та «довести хоча б в одному напрямку, а саме в цьому вкрай нагальному питанні, що Ви в змозі навести справжній лад та зберегти не тільки для держави, а насамперед для наших громадян унікальний лікувальний заклад – санаторій «Долоси».

Від В.СЕМЕНЮК Л.ГРАЧ вимагає провести ретельну перевірку законності дій Фонду державного майна АР Крим, взяти вирішення цієї проблеми під свій особистий контроль.

Від Ю.ЛУЦЕНКА - провести ретельну перевірку законності дій посадових осіб Міністерства охорони здоров’я України та Фонду держаного майна Автономної Республіки Крим, взяти розв’язання цієї справи під свій особистий контроль.

Від О.МЕДВЕДЬКА - розглянути депутатське звернення по суті, провести ретельну перевірку наведених фактів та дати правову оцінку щодо діяльності посадових осіб МОЗ України та Фонду держмайна АРК.