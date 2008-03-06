Кисельов просить Раду внести зміни до Закону про основи нацбезпеки України

Народний депутат (фракція Партії регіонів), лідер кримської організації ПР Василь КИСЕЛЬОВ вніс на розгляд Верховної Ради України проект Закону «Про внесення змін до статті 8 Закону України «Про основи національної безпеки України».

Метою є зміна редакції абзацу п’ятого частини другої статті 8 Закону України «Про основи національної безпеки України» з метою встановлення порядку набуття членства в НАТО - тільки після проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.

В.КИСЕЛЬОВ відзначив, що прийняття проекту не потребує внесення змін до інших законодавчих актів України.

У записці до законопроекту депутат підкреслює, що керівництво держави, не звертаючи увагу на діючу постанову Верховної Ради України від 19 вересня 2006 року, «якою прямо заборонено проводити будь-які дії щодо вступу до НАТО до проведення всеукраїнського референдуму», «таємно подписали» та направили Генеральному Секретарю НАТО листа з проханням на найближчому (4 квітня) Бухарестському самміті розглянути питання про приєднання України до Плану дій щодо набуття членства в НАТО. «Вкрай цинічно виглядає, коли ігнорується воля народу, що виражена у прийнятій Верховною Радою Декларації про державний суверенітет України», а також більш ніж 4, 5 млн. підписів громадян, зібраних під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою. Вважаючи за можливе затвердження нової редакції Конституції України на всеукраїнському референдумі, справедливо стверджуючи, що Український народ мудрий, влада, в той же час, не визначає дату проведення референдуму на вимогу громадян України, вважаючи, що Український народ нічого не розуміє у питаннях НАТО», - йдеться у документі.

В.КИСЕЛЬОВ говорить, що сьогодні «мова йде не лише про питання вступу до НАТО, а про узурпацію волі народу, який, згідно Конституції України є носієм і єдиним джерелом влади в Україні».