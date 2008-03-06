Кримські комуністи спалили труну з НАТО (фото)

Негайно оголосити Всеукраїнський референдум з питання про членство України в НАТО вимагали від керівництва країни учасники антинатовського мітингу в Сімферополі.

Як передає кореспондент УНІАН, у мітингу, який пройшов у центрі міста, взяли участь до 700 осіб.

Представники Комуністичної партії України, Соцпартії, партії «Руський блок» і Російської громади Криму тримали в руках прапори своїх сил, Андріївський прапор, прапор Росії. Антинатовська акція проходила під транспарантами: «Неофашизм не пройдет!», «НАТО – война против славян!», «НАТО – банда убийц!», «Гоним НАТО в шею!» тощо.

У ході мітингу двоє молодих людей і дівчина, які зображали Президента Віктора ЮЩЕНКА, голову Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА і прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО, показали, як керівництво країни підписало лист про приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО.

Після цього активісти Компартії спалили «лист трьох» і чорну труну з написом «НАТО».

Лідер кримських комуністів, народний депутат України Леонід ГРАЧ заявив, що прийнята сьогодні в парламенті країни постанова «Про рішення щодо вступу України в організацію Північноатлантичного договору (НАТО)», по суті, є продовженням «листа трьох». Л.ГРАЧ назвав цей документ «особливо небезпечним», заявивши, що представники «олігархічних кланів» «здали» інтереси держави. «По суті, ось ця ганебна зрада олігархічних кланів, яка сьогодні відбулася, є підтримкою «листа трьох», - сказав лідер комуністів Криму.

Учасники мітингу в своїй заяві вимагали від В.ЮЩЕНКА «відповідно до Конституції України й на основі більше чотирьох мільйонів підписів громадян негайно оголосити про проведення Всеукраїнського референдуму з питання про членство в НАТО».

Крім того, на мітингу було ухвалено рішення підтримати звернення Л.ГРАЧА до Генерального секретаря НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕРА. У листі, зокрема, міститься прохання не розглядати на саміті НАТО в Бухаресті заявку України про приєднання до Плану дій щодо членства в Альянсі, оскільки, на думку Л.ГРАЧА, вона є «антиконституційною й не відображає думку більшості українського народу». Крім того, Л.ГРАЧ закликає Генсека НАТО не проводити «будь-яких дій щодо зближення Альянсу з Україною», поки не буде проведено Всеукраїнський референдум. Також Л.ГРАЧ у своєму листі вимагає від представників НАТО, «враховуючи соціально-економічну й політичну ситуацію в країні та потужні антинатовські акції», не планувати й не проводити на території Криму натовських навчань.

Фото УНІАН