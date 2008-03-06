ВМС України і ЧФ РФ відродитять традицію щоденного пострілу салютної гармати?

Влада Севастополя звернулася до командувачів Військово-Морськими силами України і Чорноморського флоту РФ з проханням спільно відродити традицію здійснення щодня опівдні пострілу салютної гармати на Костянтинівському равеліні.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі у справах преси та інформації міськдержадміністрації, з відповідною пропозицією до командувачів флотів звернувся голова міської держадміністрації Сергій КУНІЦИН.

За інформацією відділу, «45-міліметрова «полуденна гармата» замовкла в квітні 2005 року з огляду на те, що на Чорноморському флоті закінчилися боєприпаси» (мається на увазі - на боєприпаси до гармати відповідного типу - УНІАН).

«Можливо, вони є на складах ВМС Збройних сил України в достатній кількості, і було б правильно, якби два дружні флоти спільними зусиллями розв`язали проблему до 225-річчя Севастополя”, - вважає С.КУНІЦИН.