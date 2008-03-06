Нові митні пости створено в Україні

На півострові - 5

З метою оптимізації діяльності й структури митних органів наказом Державної митної служби України створено низку митних постів. Як повідомляє прес-служба Держмитслужби, в структурі Кримської митниці - митні пости: „Євпаторія”, „Ялта”, „Феодосія”, „Красноперекопськ”, „Сімферополь-аеропорт; В структурі Південої митниці - митні пости: „Григорівка”, „Білгород-Дністровський”, „Одеса-аеропорт”, „Іллічівськ”, „Одеса-вантажний”, „Одеса-порт”; В структурі Львівської митниці - митні пости: „Львів-аеропорт”, „Дрогобич”, „Стрий”, „Броди”, „Новояворівськ”, „Сокаль”, „Краковець”, „Мостиська”, „Рава-Руська”, „Смільниця”; В структурі Східної митниці - митні пости: „Горлівка”, „Краматорськ”, „Артемівськ”, „Донецьк-аеропорт”, „Слов’янськ”; В структурі Харківської митниці - митні пости: „Гоптівка”, „Козача Лопань”; В структурі Ізмаїльської митниці - митний пост „Болград”.

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