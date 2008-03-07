Виявлено викид нафтопродуктів на узбережжя
08:06, 07 березня 2008Крым
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Окремі плями, діаметром 5-35 см
На території Челядінівської сільської ради вздовж берегової смуги Керченської протоки, від дамби озера Тобечицьке до Аршинцевської коси (відстань до 20 км), 5 березня виявлено забруднення узбережжя окремими плямами нафтопродуктів, діаметром 5-35 см, що були викинуті на берег хвилею.
Про це повідомляє прес-служба МНС України
Протягом 6 березня на узбережжі підрозділами МНС в кількості 25 чоловік зібрано 6,5 тонн нафтопродуктів у суміші з піском і водоростями та очищено близько 3,9 км берегової смуги.
Ситуація знаходиться під контролем Головного управління МНС у Криму та Державної Азово-Чорноморської екологічної інспекції.
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