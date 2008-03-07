Виявлено викид нафтопродуктів на узбережжя

На території Челядінівської сільської ради вздовж берегової смуги Керченської протоки, від дамби озера Тобечицьке до Аршинцевської коси (відстань до 20 км), 5 березня виявлено забруднення узбережжя окремими плямами нафтопродуктів, діаметром 5-35 см, що були викинуті на берег хвилею.

Про це повідомляє прес-служба МНС України

Протягом 6 березня на узбережжі підрозділами МНС в кількості 25 чоловік зібрано 6,5 тонн нафтопродуктів у суміші з піском і водоростями та очищено близько 3,9 км берегової смуги.

Ситуація знаходиться під контролем Головного управління МНС у Криму та Державної Азово-Чорноморської екологічної інспекції.