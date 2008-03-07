До весняних робіт по посадці багаторічних культур приступили в Криму

13:23, 07 березня 2008
Крым
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Вже посаджено 16%

У Криму приступили до робіт по посадці багаторічних культур. 

Як повідомляє Міністерство аграрної політики АРК, на даний момент під закладку нових садів і виноградників підготовлений грунт на площі 1571 га. 

За станом на 4 березня посаджено 357 га багаторічних культур, що складає 16% від прогнозних об`ємів їх посадки на 2008 рік.

 

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