До весняних робіт по посадці багаторічних культур приступили в Криму
13:23, 07 березня 2008Крым
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Вже посаджено 16%
У Криму приступили до робіт по посадці багаторічних культур.
Як повідомляє Міністерство аграрної політики АРК, на даний момент під закладку нових садів і виноградників підготовлений грунт на площі 1571 га.
За станом на 4 березня посаджено 357 га багаторічних культур, що складає 16% від прогнозних об`ємів їх посадки на 2008 рік.
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