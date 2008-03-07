До весняних робіт по посадці багаторічних культур приступили в Криму

У Криму приступили до робіт по посадці багаторічних культур.

Як повідомляє Міністерство аграрної політики АРК, на даний момент під закладку нових садів і виноградників підготовлений грунт на площі 1571 га.

За станом на 4 березня посаджено 357 га багаторічних культур, що складає 16% від прогнозних об`ємів їх посадки на 2008 рік.