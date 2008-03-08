Турчинов доручив залучити Росію до прибирання в Керченській протоці

З метою запобігання ускладнення екологічного стану в Керченській протоці і на прилеглих до неї територіях, перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ доручив міністерствам і відомствам вжити необхідних заходів для локалізації забруднення, щоб забезпечити сприятливі умови для проведення курортного сезону.

Як повідомляє прес-служба першого віце-прем’єра, доручення дані Міністерству з питань надзвичайних ситуацій, Міністерству транспорту та зв’язку, Міністерству охорони навколишнього природного середовища, Міністерству фінансів, Міністерству економіки, Міністерству охорони здоров’я, Міністерству закордонних справ України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим.

Перший віце-прем’єр-міністр також доручив активізувати переговорний процес із залучення Російської Федерації, інших країн та міжнародних організацій до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада 2007 року в Керченській протоці внаслідок шторму зазнали катастрофи близько десяти суден. Зокрема, з російського танкера "Волгонефть-139", що розламався, в море вилилося понад 1,2 тис. тонн мазуту. Екологи назвали наслідки шторму катастрофічними.

На острові Коса Тузла і в Ленінському районі автономії було зібрано близько 5,5 тис. тонн суміші мазуту з водоростями і піском. Проте досі суміш не вивезена з території Криму.