Раптово помер мер Феодосії
15:00, 08 березня 2008Крым
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Шайдеров керував містом майже 10 років
|Володимир Шайдеров
Як повідомляє газета "Кафа" , В.Шайдеров помер в лікарні у суботу близько полудня. За попередніми даними, мер Феодосії почув себе погано на стадіоні «Кристал».
За даними медиків, причиною смерті стала гостра серцева недостатність.
***Шайдеров Володимир Олександрович обраний міським головою Феодосії в 1998 році.
За значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток України і трудові досягнення нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня (2001) і орденом «Золотий Меркурій» (2001) Європейської ділової асамблеї.
Фото Андрія Канищева.
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