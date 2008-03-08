Раптово помер мер Феодосії

Раптово помер міський голова Феодосії Володимир Шайдеров. 11 квітня йому виповнилося б 52 роки.

Як повідомляє газета "Кафа" , В.Шайдеров помер в лікарні у суботу близько полудня. За попередніми даними, мер Феодосії почув себе погано на стадіоні «Кристал».

За даними медиків, причиною смерті стала гостра серцева недостатність.

***Шайдеров Володимир Олександрович обраний міським головою Феодосії в 1998 році.

За значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток України і трудові досягнення нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня (2001) і орденом «Золотий Меркурій» (2001) Європейської ділової асамблеї.

Фото Андрія Канищева.