Сьогодні православні відзначають Прощену неділю. Це останній день перед Великим постом, який триватиме сім тижнів.

Цього дня людям слід пригадати всі образи і несправедливість, спричинені близьким, і вибачитися за них і самим від щирого серця їх пробачити.

Прощена неділя є останнім днем Масляної.

Цього дня в церквах на літургії читається Євангеліє з частиною з Нагірної Проповіді, де йдеться про прощення образ ближнім, без чого ми не можемо одержати прощення гріхів від Отця Небесного, про піст, і про збирання небесних скарбів.

Остання неділя перед початком Великого поста іменується Церквою Тижнем сиропусним, оскільки саме сьогодні закінчується вживання в їжу молочних продуктів.