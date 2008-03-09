Кримське Представництво Ющенка висловлює співчуття громаді Феодосії

Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим висловлює близьким і рідним мера Феодосії Володимира Шайдерова та міський громаді слова співчуття і скорботи.

"Все своє яскраве життя він присвятив служінню людям. Він беззмінно очолював Феодосію з 1998 року, обирався депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Під його керівництвом місто Феодосія стало високорозвинутим економічним, туристичним і культурним центром півдня України та неодноразово займала призові місця в загальноукраїнському конкурсі "Місто найкращого благоустрою", - йдеться у повідомленні.

"Світла пам’ять про Володимира Олександровича назавжди залишиться в наших серцях", - кажуть у Представництві.

8 березня передчасно, на 51 році, пішов із життя Феодосійський міський голова В.Шайдеров. Він був нагороджений золотою медаллю «За ефективне управління» Міжнародної кадрової академії ЮНЕСКО, грамотою Президента України, почесними грамотами Кабінету Міністрів України. За значний особистий вклад у соціально-економічний розвиток України і трудові досягнення нагороджений орденом «За заслуги» трьох ступенів та орденом «Золотий Меркурій» Європейської ділової асамблеї. За виконання інтернаціонального обов’язку в Афганістані Володимир Олександрович нагороджений орденом «За бойові заслуги» та медалями.

Фото Андрія Канищева.