Джемілєв розповів про помилковість терміну ”ісламський тероризм”

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Мустафа ДЖЕМІЛ

ЄВ в Брюсселі взяв участь в роботі Комітету з міграції, біженців і народонаселення Парламентської Асамблеї Ради Європи.

У складі української делегації, яка взяла участь в роботі цього комітету, були також народний депутат України від фракції БЮТ Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО і співробітник Відділу міжпарламентських зв`язків Верховної Ради України Валерій ОЛЕФІР.

Як повідомляє прес-служба Меджлісу, кримськотатарську тему в ході роботи Комітету зачепили при обговоренні питання про так званий "ісламський тероризм". "М.ДЖЕМІЛЄВ відзначив помилковість вживання взагалі подібного терміну, оскільки тероризм і інші форми злочинності не мають національності або віросповідання. Як приклад він відзначив, що кримськотатарський народ, що сповідає іслам, веде боротьбу за повернення на батьківщину і відновлення своїх національних прав вже більш як півстоліття, але строго дотримуючись демократичних методів і не проливаючи ні краплі чужої або своєї крові. В той же час він підкреслив, що застосування терористичних методів окремими політичними групами басків Іспанії або ірландців в Північній Ірландії не дає підстави говорити про якийсь "християнський тероризм", - відзначає Меджліс.