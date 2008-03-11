1 тонну суміші зібрано на березі Керченської протоки минулої доби
10:34, 11 березня 2008Крым
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Нафтопродукти з піском та водоростями
Минулої доби на березі Керченської протоки зібрано 1 тонну суміші нафтопродуктів з піском та водоростями.
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, 5 березня на території Челядінівської сільської ради вздовж берегової смуги Керченської протоки, від дамби озера Тобечицьке до Аршинцевської коси на ділянці близько 20 км виявлено забруднення узбережжя окремими плямами нафтопродуктів діаметром 5-35 см, що були викинуті на берег хвилею.
Протягом 10 березня на узбережжі особовим складом МНС зібрано 1 т нафтопродуктів у суміші з піском і водоростями.
Всього з початку робіт зібрано 11,7 т забрудненого грунту.
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