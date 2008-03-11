Бензин дорожчає швидше прогнозів

Із 9 березня в Києві різко, на 10-15 коп. на літрі, подорожчали нафтопродукти, пише "Сегодня".

Приміром, на столичних АЗС бензин А-95 і дизпаливо (ДТ) коштують 5,45-5,50 грн./л (ще 7-го березня було 5,30-5,35) грн./л.

Поки не змінилися, у порівнянні з 7 березня, ціни в регіонах: у Донецьку - А-95 - 5,30-5,35 грн./л, ДТ - 5,40-5,45 грн./л, у Львові - 5,25-5,29 і 5,25-5,28, у Криму - 5,60-5,65 і 5,60 відповідно.

Причому заправники на кримських АЗС грозяться, що через тиждень буде 7 грн. за літр бензину або солярки.

Раніше експерти прогнозували початок зростання цін в Україні не раніше середини березня, але корективи внесли більш ніж 15% подорожчання нафти у світі (з $88 до $103 за барель, а ми імпортуємо до 50% споживаних нафтопродуктів) і незвичайно тепла весна в нас, що викликала підвищений попит на "горючку".

Виконавчий директор консалтингової компанії UPECO Сергій Куюн підтвердив, що до кінця березня А-95 і ДТ коштуватимуть 5,80-5,85 грн./л, причому ціни в регіонах підтягнуться до київського.

Однак, на його думку, поріг у 6 грн./л не буде пройдений ніде, крім, можливо, Криму.

УП