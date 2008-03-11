Прес-конференція ”Крим може залишитися наодинці з тероризмом”
11:11, 11 березня 2008Крым
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12 березня - 11.00. Прес-конференція "Крим може залишитися наодинці з тероризмом".
Прес-конфренцію проводять заступники голови Кримської республіканської організації профспілки атестованих співробітників МВС Андрій ВОЛЬСЬКИЙ і Олександр ЩУРІК; заступник командира полку міліції особливого призначення "Беркут" Андрій ЧИКІН.
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