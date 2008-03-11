Кримські татари встановили наметове містечко біля Верховної Ради автономії

Кримські татари – учасники так званих «полян протесту» - встановили наметове містечко перед будівлею Верховної Ради Криму, вимагаючи від властей автономії вирішення земельних питань репатріантів.

Учасники акції встановили два великі армійські намети і декілька маленьких. Крім того, вони принесли до стін парламенту автономії декілька великих залізних бочок.

Як передає кореспондент УНІАН, організатори називають акцію безстроковою.

За оцінками правоохоронців, у пікеті взяли участь до 800 чоловік, організатори акції стверджують – понад тисяча.

Як повідомив телефоном кореспонденту УНІАН учасник акції протесту Ісмаїл АБЛЯТИПОВ, пікетники вимагають від властей півострова вирішити земельні питання кримських татар «по Сімферополю і Сімферопольському району, а також по Євпаторії». У наметовому містечку біля ВР АРК поки що чергуватимуть по 30-50 чоловік.

«Думаю, через пару днів тут (біля парламенту автономії – УНІАН) буде 20-30 наметів. Це безстрокова акція, поки не вирішиться питання, поки власті лише затягують вирішення проблеми», - сказав учасник акції.

Кажучи про бочки, І.АБЛЯТИПОВ зазначив, що поки кримські татари не будуть по них стукати, проте якщо на найближчій сесії ВР Криму не буде вирішене земельне питання по Сімферопольському району, то пікетники розпочнуть барабанити у металеві бочки.