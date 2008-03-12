Київ засуджує заяви Росії щодо Голодомору

У Міністерстві закордонних справ України вважають, що заклики російських офіційних осіб про невизнання Голодомору геноцидом несумісні з декларованим стратегічним партнерством двох країн.

Про це йдеться у коментарі прес-служби МЗС України, переданому УНІАН.

У коментарі нагадується, що, виступаючи на 7-й сесії Ради ООН з прав людини у Женеві, представник Росії у черговий раз закликав ООН утриматися від кваліфікації масового голоду 30-х років минулого століття в Україні – Голодомору – як геноциду українського народу.

"В Україні це звернення було сприйнято з обуренням", наголошує прес-служба МЗС.

“Заяви такого характеру, з якими періодично виступають російські представники, є, по суті, не чим іншим, як цинічною спробою принизити і спаплюжити пам’ять мільйонів наших невинно замордованих та заморених голодом братів та сестер, стерти навіть згадку про цю кричущу сторінку кривавого літопису комуністичного тоталітарного режиму”, - переконані в МЗС України.

У міністерстві вважають, що “подібні заклики російських офіційних осіб є несумісними з декларованим стратегічним партнерством наших двох країн і підривають віру у щирість таких декларацій з боку РФ”.

Як повідомляв УНІАН, постійний представник Росії при відділенні ООН в Женеві Валерій ЛОЩИНІН закликав відмовитися від спроб кваліфікувати масовий голод 30-х років минулого століття як геноцид.

"Вчора на сегменті високого рівня була піднята тема так званого Голодомору - масового голоду 30-х років минулого сторіччя. Цю трагедію намагалися представити як злочин геноциду, тобто цілеспрямоване знищення однієї етнічної групи населення. Історична ж правда полягає в іншому. Жертвами трагічних подій тих років стали мільйони людей різних національностей колишнього Радянського Союзу - росіян, українців, казахів, татар, башкир", - заявив В.ЛОЩИНІН, слова якого наводив Центр новин ООН.

Раніше Надзвичайний і Повноважний Посол Російської Федерації в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН із цього приводу заявив: "Офіційна позиція Росії є: голод був", проте при цьому постраждали не тільки українці, але і росіяни, і татари, і євреї та інші національності.

Влада України активно порушує питання про Голодомор, закликаючи міжнародне співтовариство визнати голод 1932-33 років актом геноциду українського народу. Верховна Рада у листопаді 2006 року визнала Голодомор геноцидом українського народу. Цю позицію офіційно розділили 15 країн. В Україні 25 листопада офіційно відзначається День пам`яті жертв політичних репресій і голодоморів.

Голод 1932-33 років, за оцінками деяких українських істориків, забрав життя від 7 до 10 мільйонів осіб. За оцінками російських учених, Голодомор охопив основні зернові райони СРСР - Україну, Північний Кавказ, Нижнє і Середнє Поволжя, значну частину Центральної чорноземної області, Казахстан, Західний Сибір і Південний Урал. За їхніми даними, з голоду загинули від 7 до 8 мільйонів осіб, з них 3-3,5 мільйона - в Україні, 2 мільйони - в Казахстані і Киргиз стані, 2-2,5 мільйона - в РРФСР.