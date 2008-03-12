Майже 14 т забрудненого грунту зібрано на березі Керченської протоки

За тиждень на березі Керченської протоки зібрано та підготовлено до утилізації 13,7 т забрудненого грунту.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, 5 березня на території Челядінівської сільської ради вздовж берегової смуги Керченської протоки, від дамби озера Тобечицьке до Аршинцевської коси на ділянці протяжністю близько 20 км виявлено забруднення узбережжя окремими плямами нафтопродуктів діаметром 5-35 см, що були викинуті на берег хвилею.

Минулої доби на узбережжі особовим складом МНС зібрано 2 т нафтопродуктів у суміші з піском і водоростями.

Ситуація знаходиться під контролем Головного управління МНС в АР Крим та Державної Азово-Чорноморської екологічної інспекції.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада 2007 року в Керченській протоці внаслідок шторму зазнали катастрофи близько десяти суден. Зокрема, з російського танкера ”Волгонефть-139”, що розламався, в море вилилося понад 1,2 тис. тонн мазуту. Екологи назвали наслідки шторму катастрофічними.

На острові Коса Тузла і в Ленінському районі автономії було зібрано близько 5,5 тис. тонн суміші мазуту з водоростями і піском.