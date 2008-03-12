Волга розповів, як він буде вирішувати кримськотатарське питання

Політична партія «Союз лівих сил» у разі приходу до влади має намір жорстко вирішувати кримськотатарське питання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Сімферополі заявив лідер партії Василь ВОЛГА.

«Все, що заважає цілісності України, її економічному розвиткові, все, що призводить до дестабілізації ситуації, у випадку, якщо ми одержимо достатню кількість влади в цій країні, буде дуже жорстко придушуватиметься», – заявив він, наголосивши, що сюди ж відноситься й рішення кримськотатарського питання.

«Є абсолютно неприпустимим, коли одна з груп населення, хоч би як вона там називалася, вважає себе привілейованою у країні під назвою Україна. Всі громадяни країни будуть і зобов`язані бути в однаковому конституційному і законному полі», - вважає В.ВОЛГА. За його словами, однією з вимог «Союзу лівих сил» є «зупинення дії закону про репатріантів уже зараз». Пізніше на уточнююче запитання він сказав, що мав на увазі один з указів Президента, «які у нас в країні прирівнюються до законів».

Крім того, «Союз лівих сил» має намір добиватися наведення конституційного порядку, оскільки «не може бути такого, щоб росіянин, українець, азербайджанець або єврей бере шматок землі, ставить там щось і підпадає одразу під дію цілого ряду статей КК, а представники кримськотатарської народності під це підводять політичний аспект».

«На боягузтво і імпотентність скидається позиція і кримської влади, і влади України в цьому питанні», - вважає лідер партії «Союз лівих сил».