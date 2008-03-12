Аметов заробляє на життя на кримських татарах?

Голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що ініціатори встановлення наметового містечка під стінами кримського парламенту перетворили на прибутковий бізнес боротьбу за права кримських татар.

За інформацією прес-секретаря кримського спікера Алли ГОРЕВОЇ, про це А.ГРИЦЕНКО заявив, коментуючи появу під стінами Верховної Ради АРК наметового містечка.

«Сьогодні для деяких радикально налаштованих лідерів кримських татар боротьба за повернення до Криму та облаштування на його території перетворилася на прибутковий бізнес», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

«Я не виключаю, що Даниял АМЕТОВ саме таким чином заробляє собі на життя, – сказав голова кримського парламенту, – оскільки представницький орган кримських татар – Меджліс – сьогодні не тільки категорично засуджує проведення таких акцій і не бере участі в них, а, навпаки, бере активну участь у вирішенні земельних питань і добре знає, яку роботу довелося здійснити Верховній Раді та Раді міністрів автономії з наведення ладу у сфері земельних відносин», - зазначив А.ГРИЦЕНКО.

«Залишилося знайти лише 300 необхідних гектарів землі. Але ця проблема вирішується і обов`язково буде вирішена», – переконаний голова Верховної Ради АРК. Водночас голова ВР АРК наголосив, що сьогодні в подібних акціях протесту немає сенсу.

Нагадаємо, Д.АМЕТОВ колись був радником кримського спікера.