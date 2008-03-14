АМКУ рекомендує Євпаторійській міськраді припинити антиконкурентні дії

Кримське відділення Антимонопольного комітету України (АМКУ) рекомендувало Євпаторійській міськраді та Мирновській селищній раді припинити антиконкурентні дії, які створюють умови для порушення конкурентного законодавства.

Як встановило відділення, рішеннями органів місцевого самоврядування були затверджені Положення про збір за надання дозволу на розміщення об’єктів торгівлі, проте у цих рішеннях не були враховані вимоги Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” (визначають, що у разі надання на підставі договору оренди приміщення та обладнання, за умови збереження виду діяльності і стану цих приміщень та обладнання, від орендаря не вимагається одержання документа дозвільного характеру на їх використання (експлуатацію).

Як наголошує прес-служба АМКУ, відсутність цього положення призвела до того, що управління виконавчих комітетів цих органів місцевого самоврядування та органи державної податкової адміністрації вимагали від суб’єктів господарювання отримання дозволу на розміщення об’єктів торгівлі у випадках пролонгації договору або переукладання угоди з тими самими орендарями на те саме приміщення.

«На вимогу відділення, органи місцевого самоврядування повинні привести свої рішення у відповідність до вимог чинного законодавства», - мовиться у повідомленні.